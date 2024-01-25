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РФ вдарила по селищу у Донецькій області. ДСНС показала наслідки влучання у житлові будинки

Фото: РФ обстріляла Донецьку область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 25 січня, обстріляла Донецьку області. Під обстріл потрапили будинки у селищі Олексієво-Дружківка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними ДСНС, росіяни завдали удару по житловому сектору селища Олексієво-Дружківка. В результаті обстрілу було зруйновано три приватні житлові будинки, а ще 10 пошкоджено.

Окрім цього на місці влучання розпочалась пожежа. Її ліквідували рятувальники.

Чи постраждав хтось з цивільних - наразі не відомо.

 Фото: РФ обстріляла Донецьку область (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.

Днями російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області і через це в Покровській громаді відсутня вода.

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