Покровськ у Донецькій області залишився без води через обстріл росіян
Російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту на Донеччині і через це в Покровській громаді відсутня вода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію.
"Через пошкодження внаслідок обстрілу критично важливого інфраструктурного об'єкта, централізоване водопостачання Покровської громади припинено", - йдеться в заяві.
Фото: Покровськ (deepstatemap.live)
Зазначається, що подачу води буде відновлено після проведення ремонтних робіт.
Обстріли Донецької області
Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.
Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.
Вчора в Донецькій області внаслідок обстрілу російських окупантів тимчасово були знеструмлені два вугільні підприємства. У той момент під землею знаходились майже сто гірників.
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