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РФ ударила по поселку в Донецкой области. ГСЧС показала последствия попадания в жилые дома

Фото: РФ обстреляла Донецкую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером четверга, 25 января, обстреляла Донецкую область. Под обстрелы попали дома в поселке Алексеево-Дружковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по жилому сектору поселка Алексеево-Дружковка. В результате обстрела были разрушены три частных жилых дома, а еще 10 повреждены.

Кроме этого, на месте попадания начался пожар. Ее ликвидировали спасатели.

Пострадал ли кто-нибудь из гражданских - пока неизвестно.

Фото: РФ обстреляла Донецкую область (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают среди прочего промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

На днях российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской общине отсутствует вода.

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