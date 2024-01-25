РФ ударила по поселку в Донецкой области. ГСЧС показала последствия попадания в жилые дома

По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по жилому сектору поселка Алексеево-Дружковка. В результате обстрела были разрушены три частных жилых дома, а еще 10 повреждены.

Кроме этого, на месте попадания начался пожар. Ее ликвидировали спасатели.

Пострадал ли кто-нибудь из гражданских - пока неизвестно.

Фото: РФ обстреляла Донецкую область (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают среди прочего промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

На днях российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской общине отсутствует вода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.