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РФ вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах, серед постраждалих дитина

11:37 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: внаслідок удару по Сумах виникла пожежа (facebook.com DSNSKyiv)

Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, вдарили реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах. Серед постраждалих дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Влучання реактивного БпЛА у "спальному", густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки. Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша інформація уточнюється", - розповів він.

Кривошеєнко додав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Було пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі.

"Пошкоджено вікна та двері в дошкільному навчальному закладі. Є перебої в газопостачанні мешканців", - додав начальник МВА.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)
Фото: наслідки ворожого обстрілу Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Нагадаємо, окупанти вранці атакували центр Кривого Рогу двома "Бандеролями". Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.

Нагадаємо, вночі російські окупанти випустили по Україні 137 ударних дронів, 49 з них - реактивні. Сили оборони збили більшість із них, але є "прильоти".

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