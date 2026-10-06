РФ вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах, серед постраждалих дитина

Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, вдарили реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах. Серед постраждалих дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
"Влучання реактивного БпЛА у "спальному", густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки. Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша інформація уточнюється", - розповів він.
Кривошеєнко додав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Було пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі.
"Пошкоджено вікна та двері в дошкільному навчальному закладі. Є перебої в газопостачанні мешканців", - додав начальник МВА.
Нагадаємо, окупанти вранці атакували центр Кривого Рогу двома "Бандеролями". Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.
Нагадаємо, вночі російські окупанти випустили по Україні 137 ударних дронів, 49 з них - реактивні. Сили оборони збили більшість із них, але є "прильоти".