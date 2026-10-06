РФ вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах, серед постраждалих дитина

"Влучання реактивного БпЛА у "спальному", густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки. Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша інформація уточнюється", - розповів він.

Кривошеєнко додав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Було пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі.

"Пошкоджено вікна та двері в дошкільному навчальному закладі. Є перебої в газопостачанні мешканців", - додав начальник МВА.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Фото: наслідки ворожого обстрілу Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Нагадаємо, окупанти вранці атакували центр Кривого Рогу двома "Бандеролями". Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.