РФ ударила реактивным дроном по многоэтажке в Сумах, среди пострадавших ребенок

"Попадание реактивного БпЛА в "спальном", густонаселенном массиве Заречного района Сум. Удар враг направил между 3 и 4 этажами многоэтажки. Предварительно 2 пострадавших, среди них подросток 16 лет, его состояние не тяжелое. Другая информация уточняется", - рассказал он.

Кривошеенко добавил, что в результате вражеской атаки возник пожар. Была повреждена стена, остекление окон и балконов, гражданские припаркованные автомобили.

"Повреждены окна и двери в дошкольном учебном заведении. Есть перебои в газоснабжении жильцов", - добавил начальник МВА.

Фото: последствия вражеского обстрела Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Фото: последствия вражеского обстрела Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Напомним, оккупанты утром атаковали центр Кривого Рога двумя "Бандеролями". В результате вражеского удара пострадали три человека.