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РФ ударила реактивным дроном по многоэтажке в Сумах, среди пострадавших ребенок

11:37 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в результате удара по Сумам возник пожар (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты во вторник, 6 октября, ударили реактивным дроном по многоэтажке в Сумах. Среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

"Попадание реактивного БпЛА в "спальном", густонаселенном массиве Заречного района Сум. Удар враг направил между 3 и 4 этажами многоэтажки. Предварительно 2 пострадавших, среди них подросток 16 лет, его состояние не тяжелое. Другая информация уточняется", - рассказал он.

Кривошеенко добавил, что в результате вражеской атаки возник пожар. Была повреждена стена, остекление окон и балконов, гражданские припаркованные автомобили.

"Повреждены окна и двери в дошкольном учебном заведении. Есть перебои в газоснабжении жильцов", - добавил начальник МВА.

Фото: последствия вражеского обстрела Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)
Фото: последствия вражеского обстрела Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)

Напомним, оккупанты утром атаковали центр Кривого Рога двумя "Бандеролями". В результате вражеского удара пострадали три человека.

Напомним, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 137 ударных дронов, 49 из них - реактивные. Силы обороны сбили большинство из них, но есть "прилеты".

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