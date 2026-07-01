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РФ вдарила ракетою по заводу "Сніжна панда" в Одеській області, є поранені

17:39 01.07.2026 Ср
2 хв
Частина виробництва вщент знищена
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по заводу "Сніжна Панда" (facebook.com/DSNSODE)

В середу, 1 липня, Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна Панда" в Одеській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії та допис ДСНС Одеської області.

"Внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі вщент знищена частина наших виробничо-складських приміщень. На жаль, є постраждалі серед наших співробітників - зараз їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що це був найважливіший хаб, звідки продукція відправлялася по всій країни, в тому числі й інших брендів.

"Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення, щоб врятувати справу нашого життя", - розповіли у "Сніжній Панді".

Фото: наслідки ворожого удару по заводу "Сніжна Панда" (facebook.com/DSNSODE)

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок балістичного удару по Одеській області загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Він зазначив, що серед постраждалих 11 людей госпіталізували - усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждало 26 людей, підтверджено загибель двох людей у Новобаварському районі. Один із загиблих - 15-річний хлопець.

Крім того, у Херсоні ворожий дрон атакував маршрутний автобус. Унаслідок обстрілу загинула дитина, ще дві працівниці Держподаткової служби отримали поранення.

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