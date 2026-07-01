РФ ударила ракетой по заводу "Снежная панда" в Одесской области, есть раненые

"В результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть наших производственно-складских помещений. К сожалению, есть пострадавшие среди наших сотрудников - сейчас им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что это был самый важный хаб, откуда продукция отправлялась по всей стране, в том числе и других брендов.

"Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти нашу жизнь", - рассказали в "Снежной Панде".

Фото: последствия вражеского удара по заводу "Снежная Панда" (facebook.com/DSNSODE)

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате баллистического удара по Одесской области погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Он отметил, что среди пострадавших 11 человек госпитализировали - все они получают необходимую медицинскую помощь.