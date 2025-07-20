У Павлограді на тлі загрози балістики пролунали вибухи

Сьогодні вдень, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 16:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Напередодні військові інформували, що з південного сходу є загроза застосування балістичного озброєння.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 15:49.

Обстріли Павлограда

Зазначимо, що росіяни останнім часом посилили обстріли Павлограда.

Ба більше, у ніч на 19 липня місто пережило наймасованішу атаку РФ. Ворог запустив по населеному пункту дрони і ракети.

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілилися ракетами і безпілотниками", - повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також розповів, що внаслідок ударів РФ спалахнули пожежі, було пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

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