РФ ударила ракетой, дронами и "Градом" по Днепропетровской области: какие последствия

Российские оккупанты во второй половине дня 20 июля активно обстреливали Днепропетровскую область. В результате атак врага есть разрушения и повреждения жилой инфраструктуры, а также пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram .

По словам Лысака, российские оккупанты днем атаковали ракетой Павлоградский район. В результате удара врага возник пожар, его быстро ликвидировали.

Также россияне обстреливали Никопольский район. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады, оккупанты били "Градом", артиллерией и дронами. В результате обстрелов пострадали два человека - 39-летний мужчина и 57-летняя женщина. Российские атаки повредили частный дом, инфраструктуру и два автомобиля.

В Синельниковском районе были зафиксированы обстрелы из артиллерии, а также удары дронами и управляемыми авиабомбами. Под ударами оказались Межевская, Новопавловская и Великомихайловская громады. Есть повреждения частных домов и газопровода.

В Криворожском районе оккупанты пытались устроить атаку FPV-дроном. Однако все, чего им удалось достичь - это устроить пожар на открытой местности, где вспыхнула сухая трава.