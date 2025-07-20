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РФ ударила ракетой, дронами и "Градом" по Днепропетровской области: какие последствия

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 21:37
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РФ ударила ракетой, дронами и "Градом" по Днепропетровской области: какие последствия Фото: Павлоград на Днепропетровщине также оказался под атакой
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты во второй половине дня 20 июля активно обстреливали Днепропетровскую область. В результате атак врага есть разрушения и повреждения жилой инфраструктуры, а также пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

По словам Лысака, российские оккупанты днем атаковали ракетой Павлоградский район. В результате удара врага возник пожар, его быстро ликвидировали.

Также россияне обстреливали Никопольский район. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады, оккупанты били "Градом", артиллерией и дронами. В результате обстрелов пострадали два человека - 39-летний мужчина и 57-летняя женщина. Российские атаки повредили частный дом, инфраструктуру и два автомобиля.

В Синельниковском районе были зафиксированы обстрелы из артиллерии, а также удары дронами и управляемыми авиабомбами. Под ударами оказались Межевская, Новопавловская и Великомихайловская громады. Есть повреждения частных домов и газопровода.

В Криворожском районе оккупанты пытались устроить атаку FPV-дроном. Однако все, чего им удалось достичь - это устроить пожар на открытой местности, где вспыхнула сухая трава.

Обстрелы Павлограда россиянами

Отметим, что россияне в последнее время усилили обстрелы Павлограда. Так, днем 20 июля в Павлограде прогремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.

А в ночь на 19 июля город пережил самую массированную атаку РФ. Враг запустил по населенному пункту дроны и ракеты. После ударов РФ вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

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