РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: є загиблі та поранені

Оновлено 08:48. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони.

Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

За його словами, поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей, а серед постраждалих в тому числі мелітопольці.

Фото: мер Мелітополя показав наслідки обстрілу цивільної колони (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу", - написав Старух.

За його словами, є загиблі та поранені.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Нагадаємо, що вночі Запоріжжя також піддавалося ворожим атакам. Повідомлялося, що в місті спрацювала система ППО. Втім, на ранок стало відомо про нові удари.

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