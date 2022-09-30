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РФ ударила ракетой по гражданской колонне на выезде из Запорожья: есть погибшие и раненые

Фото: РФ ударила ракетой по гражданской колонне на выезде из Запорожья (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ударили ракетой по гражданской колонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

Обновлено 08:48. Мэр Мелитополя Иван Федоров показал последствия обстрела гражданской колонны.

Он также подтвердил удар по колонне и отметил, что люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.

По его словам, пока невозможно даже счесть количество погибших и раненых людей, а среди пострадавших, в том числе, есть мелитопольцы.

Фото: мэр Мелитополя показал последствия обстрела гражданской колонны (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - написал Старух.

По его словам, есть погибшие и раненые.

Сейчас на месте работают спасатели, медики, все службы.

Напомним, что ночью Запорожье также подвергалось враждебным атакам. Сообщалось, что в городе сработала система ПВО. Впрочем, к утру стало известно о новых ударах.

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Запорожьеракетный удар