РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені

"У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 - отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Командування Національної гвардії та правоохоронні органи дадуть правову оцінку діям посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку. Як повідомили у Нацгвардії, раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

За фактом загибелі військових проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, правоохоронцям передали необхідну інформацію.

"У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння", - додали у Нацгвардії.

Варто додати, що ще ввечері 20 травня у мережі заявили, що війська РФ завдали удару по полігону Сил оборони у Сумській області. За інформацією журналістів та деяких військових, РФ нібито вдарила "Іскандером" по полігону, де тренувалися українські військові.