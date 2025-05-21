РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые

Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая. В результате атаки есть жертвы и раненые среди военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
"В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения", - говорится в сообщении.
Командование Национальной гвардии и правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая. Как сообщили в Нацгвардии, ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
По факту гибели военных проводят служебное расследование. Командира воинской части отстранили, правоохранителям передали необходимую информацию.
"В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие", - добавили в Нацгвардии.
Стоит добавить, что еще вечером 20 мая в сети заявили, что войска РФ нанесли удар по полигону Сил обороны в Сумской области. По информации журналистов и некоторых военных, РФ якобы ударила "Искандером" по полигону, где тренировались украинские военные.
Напомним, 1 марта 2025 года произошла трагедия в Днепропетровской области - российская армия нанесла ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады. Сухопутные войска ВСУ сообщали, что в результате вражеской атаки были жертвы и пострадавшие среди военных.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уточнял, что россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" в кассетном снаряжении.
Командующий Сухопутных войск назначил проверку с участием военной контрразведки. ГБР в свою очередь открыло уголовное производство по статье "халатность".
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