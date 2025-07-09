ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила ракетами по дачах під Чугуєвом: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалий

Харківська область, Середа 09 липня 2025 22:15
UA EN RU
РФ вдарила ракетами по дачах під Чугуєвом: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалий Фото: росіяни атакували дачі під Чугуєвом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в середу, 9 липня, вдень завдали ракетних ударів по дачному селищу біля Чугуєва. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Як зазначили рятувальники, дачне селище розташоване під селищем Печеніги Чугуївського району. Після атаки почалася масштабна пожежа. Горіли сім будинків, паркан і трава на площі 1000 квадратних метрів.

Фото: ліквідація наслідків удару по дачах у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

"За попередніми даними, постраждала одна людина", - уточнили в ДСНС.

Для ліквідації наслідків було задіяно 35 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Удари по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, окупанти вдарили по Донецькій області безпілотниками та фугасними авіабомбами.

Відомо, що в регіоні через атаки загинули вісім осіб. Зокрема, у Костянтинівці через удар авіабомбою загинули троє чоловіків 42, 53 і 71 років.

При цьому в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. Загалом їх було 728 одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Чугуев Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос