РФ вдарила ракетами по дачах під Чугуєвом: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалий

Російські окупанти в середу, 9 липня, вдень завдали ракетних ударів по дачному селищу біля Чугуєва. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram .

Як зазначили рятувальники, дачне селище розташоване під селищем Печеніги Чугуївського району. Після атаки почалася масштабна пожежа. Горіли сім будинків, паркан і трава на площі 1000 квадратних метрів.

Фото: ліквідація наслідків удару по дачах у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

"За попередніми даними, постраждала одна людина", - уточнили в ДСНС.

Для ліквідації наслідків було задіяно 35 рятувальників та 11 одиниць техніки.