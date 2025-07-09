РФ ударила ракетами по дачам под Чугуевом: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавший

Российские оккупанты в среду, 9 июля, днем нанесли ракетные удары по дачному поселку возле Чугуева. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram .

Как отметили спасатели, дачный поселок находится под поселком Печенеги Чугуевского района. После атаки начался масштабный пожар. Горели семь домов, забор и трава на площади 1000 квадратных метров.

Фото: ликвидация последствий удара по дачам в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

"По предварительным данным, пострадал один человек", - уточнили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий были задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники.