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РФ вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі

Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень понеділка, 8 квітня, вдарила по промисловому об'єкту у місті Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі," - написав Федоров.

За його даними, в результаті російської атаки постраждали 6 осіб. Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень в низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголошували повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.

Атака на Україну у ніч на 8 квітня 

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну: 

  • авіаційною ракетою Х-59; 
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ. 

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА

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