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РФ ударила по промышленному объекту в Запорожье

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем понедельника, 8 апреля, ударила по промышленному объекту в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

"Россияне снова ударили по промышленному объекту в Запорожье," - написал Федоров.

По его данным, в результате российской атаки пострадали 6 человек. Последствия ракетной атаки уточняются.

Напомним, сегодня днем в ряде областей Украины, в том числе и в Киевской области, объявляли воздушную тревогу. В Запорожье и Одессе были слышны взрывы.

Атака на Украину в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:

  • авиационной ракетой Х-59;
  • 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.

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