РФ вдарила по підприємству у Миколаївській області: почалась пожежа, є поранені

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у неділю, 21 липня, у східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу російських дронів.

Пізніше стало відомо, що всі ворожі безпілотники, які РФ запускала для ударів по Києву, були знищені ППО.

А вже зранку, 21 липня, стало відомо, що в Сумській області під російські удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Загарбники застосували як дрони, так і ракети.

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