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РФ ударила по предприятию в Николаевской области: начался пожар, есть раненые

Фото: РФ ударила ракетой по предприятию в Николаевской области 20 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, взрывной волной повреждены частные дома.

"Ранения получили два человека", - отметил Ким.

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в воскресенье, 21 июля, в восточных и южных областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе российских дронов.

Позже стало известно, что все вражеские беспилотники, которые РФ запускала для ударов по Киеву, были уничтожены ПВО.

А уже утром, 21 июля, стало известно, что в Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры. Захватчики применили как дроны, так и ракеты.

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