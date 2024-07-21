РФ ударила по предприятию в Николаевской области: начался пожар, есть раненые

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в воскресенье, 21 июля, в восточных и южных областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе российских дронов.

Позже стало известно, что все вражеские беспилотники, которые РФ запускала для ударов по Киеву, были уничтожены ПВО.

А уже утром, 21 июля, стало известно, что в Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры. Захватчики применили как дроны, так и ракеты.

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