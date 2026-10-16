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РФ вдарила по одному з крупних ТРЦ в Рівному

11:49 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія атакувала ТРЦ у Рівному ( facebook.com DSNSKyiv)

У Рівному росіяни вгатили по великому торгово-розважальному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Коваля, начальника Рівненської ОВА.

"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", - сказав Коваль.

Росія від вечора атакує Рівненську область реактивними "Шахедами". Через наслідки атаки поранено 7 людей, серйозно понівечена багатоповерхівка.

Від системних атак потерпає Тернопільщина, Волинь та Львівщина.

Також тричі від ранку вибухи чули у Львові та поблизу міста. Поранений чоловік через атаку.

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