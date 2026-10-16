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РФ ударила по одному из крупных ТРЦ в Ровно

11:49 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия атаковала ТРЦ в Ровно (facebook.com DSNSKyiv)

В Ровно россияне устроили по крупному торгово-развлекательному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Коваля, начальника Ровенской ОВА.

"Помимо жилищного сектора также потерпело поражение одно из крупных торговых заведений. Подробности позже. Вместе со всеми службами сейчас нахожусь на месте происшествия", - сказал Коваль.

Россия с вечера атакует Ровенскую область реактивными "Шахедами". Из-за последствий атаки ранены 7 человек, серьезно повреждена многоэтажка.

От системных атак страдают Тернопольщина, Волынь и Львовщина.

Также три раза с утра взрывы слышали во Львове и вблизи города. Есть раненый мужчина из-за атаки.

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