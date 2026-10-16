РФ ударила по одному из крупных ТРЦ в Ровно

"Помимо жилищного сектора также потерпело поражение одно из крупных торговых заведений. Подробности позже. Вместе со всеми службами сейчас нахожусь на месте происшествия", - сказал Коваль.

Россия с вечера атакует Ровенскую область реактивными "Шахедами". Из-за последствий атаки ранены 7 человек, серьезно повреждена многоэтажка.