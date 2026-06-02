РФ вдарила по одному з ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині

За його словами, вночі ворог спочатку атакував об’єкт безпілотниками, після чого приблизно за годину завдав повторного удару ракетами.

"Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", - зазначив Корецький.

Він розповів, що після трагічних подій травня компанія переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак для мінімізації ризиків для працівників.

"Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих", - заявив голова правління "Нафтогазу".

Наразі на місці ворожих ударів працюють відповідні служби, масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий обстріл України. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 13 людей, понад 100 отримали поранення.