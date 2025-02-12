РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області: є поранені

Нічна атака на Україну

В ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну балістичними ракетами, а також випустили 123 дрони. Протиповітряна оборона збила 6 із 7 ракет та 71 дрон. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Росіяни спрямували ракети на Київ та Кривий Ріг. У столиці зафіксовані пошкодження у трьох районах. Внаслідок атаки є жертва та четверо поранених.

У Кривому Розі під ударом ворога були АЗС, будинки та інфраструктура.

У Київській області теж зафіксовані пошкодження, а у Миколаївській - через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.