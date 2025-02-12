РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області: є поранені

Російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області 12 лютого. Там виникла пожежа, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Прилуцькому районі. Чаус зазначив, що, ймовірно, окупанти били ударним дроном.
"Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Двоє людей поранені. Медики надали їм необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.
За його словами, станом на ранок займання вдалося локалізувати.
В ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну балістичними ракетами, а також випустили 123 дрони. Протиповітряна оборона збила 6 із 7 ракет та 71 дрон. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Росіяни спрямували ракети на Київ та Кривий Ріг. У столиці зафіксовані пошкодження у трьох районах. Внаслідок атаки є жертва та четверо поранених.
У Кривому Розі під ударом ворога були АЗС, будинки та інфраструктура.
У Київській області теж зафіксовані пошкодження, а у Миколаївській - через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.
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