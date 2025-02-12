РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области: есть раненые

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, а также выпустили 123 дрона. Противовоздушная оборона сбила 6 из 7 ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Россияне направили ракеты на Киев и Кривой Рог. В столице зафиксированы повреждения в трех районах. В результате атаки есть жертва и четверо раненых.

В Кривом Роге под ударом врага были АЗС, дома и инфраструктура.

В Киевской области тоже зафиксированы повреждения, а в Николаевской - из-за падения обломков возник пожар на объекте инфраструктуры.

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