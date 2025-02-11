UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

РФ вдарила по об'єкту газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області, він припинив роботу

Ілюстративне фото: РФ вдарила по об'єкту газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія рано вранці, 11 лютого, завдала ракетного удару по території України. Під обстріл потрапив об'єкт газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК" у Telegram.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області", - сказано у повідомленні.

Наразі об'єкт не працює. На місці проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень.

Який саме об'єкт було уражено та чи є постраждали - не уточнюється.

Нічний удар по території України

Минулої ночі Росія здійснила комбінований удар по території України. Спочатку противник запустив дрони та крилаті ракети "Калібр", а під ранок з'явилася інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ.

Ціллю росіян цього разу стала Полтавська область. Згодом стало відомо, що під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу".

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі РБК-Україна, що під час нічної комбінованої ворожої атаки майже всі ракети летіли по Полтавщині.

Також сьогодні хакери атакували "Полтаваобленерго". Це призвело до масштабного збою у теплопостачанні міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКГазПолтавська областьРакетна атакаВійна в Україні