РФ вдарила по об'єкту газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області, він припинив роботу

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області", - сказано у повідомленні.

Наразі об'єкт не працює. На місці проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень.

Який саме об'єкт було уражено та чи є постраждали - не уточнюється.

Нічний удар по території України

Минулої ночі Росія здійснила комбінований удар по території України. Спочатку противник запустив дрони та крилаті ракети "Калібр", а під ранок з'явилася інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ.

Ціллю росіян цього разу стала Полтавська область. Згодом стало відомо, що під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу".

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі РБК-Україна, що під час нічної комбінованої ворожої атаки майже всі ракети летіли по Полтавщині.

Також сьогодні хакери атакували "Полтаваобленерго". Це призвело до масштабного збою у теплопостачанні міста.