РФ вдарила по Новогродівці в Донецькій області: є жертва, рятувальна операція триває

Російська армія сьогодні, 21 березня, обстріляла Новогродівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 - наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження", - пише Філашкін.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)
За його словами, поранення отримали дав жінки, їх доправили до лікарні.
Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.
У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.
Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.
За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.