РФ ударила по Новогродовке в Донецкой области: есть жертва, спасательная операция продолжается

"Россияне обстреляли город сегодня около 15:30 - пока известно об 1 погибшем мужчине 1963 года рождения", - пишет Филашкин.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

По его словам, ранения получили дав женщины, их доставили в больницу.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Обстрел Киева 21 марта

В ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Но, как известно, в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждены.

По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали, среди которых ребенок. Известно также, что по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.