РФ вдарила новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранено поліцейських

За його словами, атака сталася близько 12:00 - було поранено трьох працівників поліції.

Наразі поліцейські перебувають у середньому стані тяжкості.

Синєгубов також розповів, що вчора, 5 січня, було зафіксовано два удари "Молнією" по Харкову - у Київському та Холодногірському районах. Тоді у Харкові внаслідок удару дронів був пошкоджений приватний будинок.

"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", - сказав Синєгубов.

Новий безпілотник росіян

Раніше ми писали про те, що про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.