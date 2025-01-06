РФ ударила новым дроном "Молния" по Купянскому району: ранены полицейские

Российская армия ударила новым дроном "Молния" по Купянскому району Харьковской области. Там были ранены
Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, атака произошла около 12:00 - были ранены трое сотрудников полиции.
Сейчас полицейские находятся в среднем состоянии тяжести.
Синегубов также рассказал, что вчера, 5 января, было зафиксировано два удара "Молнией" по Харькову - в Киевском и Холодногорском районах. Тогда в Харькове в результате удара дронов был поврежден частный дом.
"Враг испытывает новое свое оружие. Эта "Молния-1" создана практически из хлама, однако все равно она опасна, потому что несет боевой заряд", - сказал Синегубов.
Ранее мы писали о том, что о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.
Как рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, ударный дрон "Молния" был собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.
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