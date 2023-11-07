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РФ вдарила по Нікопольському району: поранено жінку, пошкоджено майже 30 будинків

Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 7 листопада, з артилерії вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожих ударів постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Під артилерійським вогнем сьогодні був Нікопольський район. На додачу до цього агресор спрямував туди 3 дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Було пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще - газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей.

Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт", - додав глава області. 

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

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