РФ вдарила по Нікопольському району: поранено жінку, пошкоджено майже 30 будинків

Російські війська сьогодні, 7 листопада, з артилерії вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожих ударів постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Під артилерійським вогнем сьогодні був Нікопольський район. На додачу до цього агресор спрямував туди 3 дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Було пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще - газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей.
Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт", - додав глава області.
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.
Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.