РФ ударила по Никопольскому району: ранена женщина, повреждено почти 30 домов

"Под артиллерийским огнем сегодня был Никопольский район. В дополнение к этому агрессор направил туда 3 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районном центре ранена 31-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Были повреждены 27 частных домов, 14 хозяйственных построек, 2 авто. А еще - газопроводы, линии электропередач и 5 солнечных панелей.

Фото: Последствия ударов (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Под удар попала и Марганецкая громада. Там разрушен инфраструктурный объект", - добавил глава области.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Тогда один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

Также сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушены и ранены.