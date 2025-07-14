РФ вдарила по навчальному закладу в Сумах: постраждали шестеро людей

Обстріл Сум 14 липня

Нагадаємо, російські терористи сьогодні тричі атакували дронами місто Суми. Зокрема, вдарили безпілотником по медичному закладу.

Внаслідок атаки безпілотника по медичному закладу Сумської громади сталася пожежа, пошкоджена будівля.

Раніше повідомлялося про одного пораненого.

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