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РФ ударила по учебному заведению в Сумах: пострадали шесть человек

Фото: РФ ударила по учебному заведению в Сумах (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 14 июля, нанесли удар по учебному заведению в Сумах. В результате атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, враг нанес повторный удар по Сумах именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы на месте предыдущего "прилета".

Позже под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.

 

Фото: последствия удара РФ по учебному заведению в Сумах (t.me/mvs_ukraine)

 

Обстрел Сум 14 июля

Напомним, российские террористы сегодня трижды атаковали дронами город Сумы. В частности, ударили беспилотником по медицинскому учреждению.

В результате атаки беспилотника по медицинскому учреждению Сумской общины произошел пожар, повреждено здание.

Ранее сообщалось об одном раненом.

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