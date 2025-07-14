РФ ударила по учебному заведению в Сумах: пострадали шесть человек

Как сообщается, враг нанес повторный удар по Сумах именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы на месте предыдущего "прилета".

Позже под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.

Фото: последствия удара РФ по учебному заведению в Сумах (t.me/mvs_ukraine)