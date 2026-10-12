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РФ вдарила по нафтобазі австрійської Amic Energy: чи вплине це на роботу заправок

22:56 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: РФ атакувала нафтобазу в Україні (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська здійснили атаку на нафтобазу Amic Energy в Україні, яка раніше вже зазнавала серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

У перші тижні повномасштабного вторгнення на територію цього об'єкту заходили окупанти. Тоді компанія повідомила українські органи про наявні резерви, щоб запобігти їх використанню ворогом.

Внаслідок бойових дій на базі вигоріли чотири резервуари та було пошкоджено технологічне обладнання.

Наразі об'єкт знову постраждав від прямого удару. Генеральний директор AMIC ENERGY в Україні Гінтарас Маціяускас зазначив, що найголовніше у цій ситуації - відсутність постраждалих серед працівників.

Незважаючи на постійні загрози, мережа АЗК продовжує працювати у звичайному режимі. Компанія посилює заходи безпеки, зокрема, встановлює мобільні укриття поблизу заправок для захисту персоналу.

Удар з нафтобази KLO

Нагадаємо, 20 серпня російські окупанти вдарили по нафтобазі KLO, яка знаходиться у Київській області.

Внаслідок атаки були руйнування. Більш детальних подробиць про наслідки компанії не розкривали.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів