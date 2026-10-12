РФ ударила по нефтебазе австрийской Amic Energy: повлияет ли это на работу заправок

Российские войска совершили атаку на нефтебазу Amic Energy в Украине, которая ранее уже подвергалась серьезным разрушениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.
В первые недели полномасштабного вторжения на территорию этого объекта заходили оккупанты. Тогда компания сообщила украинским органам об имеющихся резервах, чтобы предотвратить их использование врагом.
В результате боевых действий на базе выгорели четыре резервуара и было повреждено технологическое оборудование.
Теперь объект снова пострадал от прямого удара. Генеральный директор AMIC ENERGY в Украине Гинтарас Мацияускас отметил, что самое главное в этой ситуации - отсутствие пострадавших среди работников.
Несмотря на постоянные угрозы, сеть АЗК продолжает работать в обычном режиме. Компания усиливает меры безопасности, в частности, устанавливает мобильные укрытия вблизи заправок для защиты персонала.
Напомним, 20 августа российские оккупанты ударили по нефтебазе KLO, которая находится в Киевской области.
В результате атаки были разрушения. Более детальных подробностей о последствиях в компании не раскрывали.