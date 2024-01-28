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РФ вдарила по Мирнограду у Донецькій області: багато пошкоджень, троє постраждалих

Фото: окупанти вдарили по Мирнограду 28 січня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська завдали ракетного удару по Мирнограду Донецької області. Пошкоджені багато будинків, троє людей постраждали, серед них підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру у Telegram.

Окупанти обстріляли житловий масив міста о 1:30 28 січня. Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. Також черепно-мозкову травму отримала 30-річна жінка.

Через розриви ворожих снарядів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок у Мирнограді.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські загарбники вдарили двома ракетами по місту Мирноград Донецької області. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Також минулої ночі загарбники вдарили по Слов'янську. Генштаб повідомив, що росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер".

Внаслідок атаки був зруйнований керамічний цех, пошкоджені багатоповерхівки та дитсадок у Слов'янську. 

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