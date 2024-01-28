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РФ ударила по Мирнограду в Донецкой области: много повреждений, трое пострадавших

Фото: оккупанты ударили по Мирнограду 28 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Повреждено много домов, три человека пострадали, среди них подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

Оккупанты обстреляли жилой массив города в 1:30 28 января. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. Также черепно-мозговую травму получила 30-летняя женщина.

Из-за разрывов вражеских снарядов повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей в Мирнограде.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Обстрелы Донецкой области

Напомним, в ночь на 26 января российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Мирноград Донецкой области. В эпицентре взрывов оказался жилой сектор. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Также минувшей ночью захватчики ударили по Славянску. Генштаб сообщил, что россияне ударили баллистической ракетой "Искандер".

В результате атаки был разрушен керамический цех, повреждены многоэтажки и детсад в Славянске.

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