РФ вдарила по Миколаєву, а Зеленський заінтригував заявою про ППО в Україні:новини за 15 жовтня

Ворог минулої ночі атакував Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300. А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна невдовзі може посилити своє ППО.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 15 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Трамп заявив, що Путін говорив йому про вторгнення в Україну

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп, виступаючи на заході в мерії міста Оукс (східна Пенсільванія) вчергове заявив про свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, коментуючи рішення Путіна про вторгнення в Україну, він сказав: "Це було для нього як зіниця ока, він говорив про це, але я сказав, що він на це не піде".

РФ вдарила ракетами по Миколаєву

Місцева влада повідомила, що внаслідок обстрілу у Миколаєві пошкоджений ресторанний комплекс, житлові будинки, інфраструктурний об'єкт, торгівельні павільйони, інші будівлі та автомобілі.

За даними ДСНС, одна людина загинула. Спочатку було відомо про 16 постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості.

Шольц визнав, що німцям недостатньо пояснили важливість підтримки України

"Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", - сказав канцлер Німеччини.

При цьому він наголосив, що його позиція щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus та використання німецької зброї для ударів вглиб Росії не змінилася.

РФ не готується до зими на фронті і намагається просунутися до морозів, - ЗСУ

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", - заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, російські загарбники використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.

В Україні в'язням можуть дозволити виїжджати з колоній

Кабмін ухвалив законопроект, який пропонує дозволити засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича покинути тюрьму на сім днів.

Іншим засудженим такі виїзди пропонують дозволити на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного на дорогу.

Їздять на дорогих авто і відпочивають у готелях: поляки обурились поведінкою молодих українців

"Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу", - заявив голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

У Сухопутних військах відреагували на інцидент в підрозділі "Асгард"

Минулими вихідними підрозділ "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Олександр Дмітрієв (відомий також як "Тихоход") без повноважень віддавав незаконні накази, принижував та погрожував.

У відповідь на такі заяви бійців командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування інциденту.

Зеленський заінтригував заявою про ППО: є рішення щодо "Шахедів" і деяких ракет

За словами президента Володимира Зеленського, він заслухав доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО - щодо збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ.

"Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо "Шахедів" і деяких видів ракет", - розповів він.