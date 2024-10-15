У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

В ніч на 15 жовтня російська армія атакувала Миколаїв зенітними ракетами С-300. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили сім ракет по місту.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів", - зазначив Кім.

Які наслідки атаки

Місцева влада повідомила, що внаслідок обстрілу у Миколаєві пошкоджений ресторанний комплекс, житлові будинки, інфраструктурний об'єкт, торгівельні павільйони, інші будівлі та автомобілі.

За даними ДСНС, одна людина загинула. Спочатку було відомо про 16 постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості.

Через ракетний удар у Миколаєві спалахнуло декілька сильних пожеж. Їх вдалося загасити. Рятувальники показали наслідки обстрілу міста.

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