РФ ударила по Николаеву, а Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО в Украине: новости за 15 октября

Враг минувшей ночью атаковал Николаев, предварительно, ракетами типа С-300. А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скоро может усилить свое ПВО.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 15 октября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Трамп заявил, что Путин говорил ему о вторжении в Украину

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на мероприятии в мэрии города Оукс (восточная Пенсильвания) в очередной раз заявил о своих хороших отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, комментируя решение Путина о вторжении в Украину, он сказал: "Это было для него как зрачок глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет".

РФ ударила ракетами по Николаеву

Местные власти сообщили, что в результате обстрела в Николаеве поврежден ресторанный комплекс, жилые дома, инфраструктурный объект, торговые павильоны, другие здания и автомобили.

По данным ГСЧС, один человек погиб. Первоначально было известно о 16 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести.

Шольц признал, что немцам недостаточно объяснили важность поддержки Украины

"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", - сказал канцлер Германии.

При этом он подчеркнул, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов в глубь России не изменилась.

РФ не готовится к зиме на фронте и пытается продвинуться к морозам, - ВСУ

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - заявила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.

В Украине заключенным могут разрешить выезжать из колоний

Кабмин принял законопроект, предлагающий разрешить осужденным, которые держатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности, в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника покинуть тюрьму на семь дней.

Другим осужденным такие выезды предлагают разрешить на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого на дорогу.

Ездят на дорогих авто и отдыхают в отелях: поляки возмутились поведением молодых украинцев

"Дело в том, что наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, вносящим взносы в здравоохранение, образование, снабжение оружием и другую помощь", - заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент в подразделении "Асгард"

В минувшие выходные подразделение "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявило, что Александр Дмитриев (известный также как "Тихоход") без полномочий отдавал незаконные приказы, унижал и угрожал.

В ответ на такие заявления бойцов командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования инцидента.

Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО: есть решения по "Шахедам" и некоторым ракетам

По словам президента Владимира Зеленского, он заслушал доклад командующего Воздушными силами по ПВО - по сбитию ракет и дронов, а также наша система РЭБ.

"Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по "Шахедам" и некоторым видам ракет", - рассказал он.