РФ вдарила по Кривому Рогу, а Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання: новини за 24 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вчергове запустила по Україні дрони. Під час атаки вибухи чули зокрема на Хмельниччині.

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра, але про штурм Херсона мова не йде, заявили в Силах оборони Півдня.

У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки: є жертви та поранені

Як пише CNN turk, за попередніми даними, внаслідок вибуху на заводі загинуло 12 осіб, 3 людини отримали поранення. Також йде рятувальна операція для того, щоб визначити скільки ще людей може перебувати на заводі, адже після вибуху - будівля обвалилась.

Повідомляється, що вибух стався у виробничій частині заводу, причина поки що невідома.

Стармер натякнув на можливість відправки військ в Україну для навчання ЗСУ, - The Times

За даними видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським погодився, що "вдосконалення" пропозиції щодо навчання є важливим. Він нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".

"Сер Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для підготовки солдатів", - додає The Times.

В Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста, - ЗМІ

Повідомляється, що автомобіль підірвали у дворі будинку Європейська, 56. На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, втім наразі невідомо чи постраждав особисто імовірний власник автівки Василь Нечета - голова окупаційної ради міста.

Зрадник раніше завідував будинком культури "Нафтохімік", втім, після початку повномасштабної війни одразу перейшов на бік окупантів.

Орбан зробив чергову заяву про війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні, мовляв, завершиться у 2025 році.

Він також окреслив два можливих сценарії завершення війни, на його думку, а саме - "мирні переговори" між сторонами конфлікту або "знищення" однієї з ворогуючих сторін.

Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову. Відповідний список оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тим часом постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук зазначив, що перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Українські десантники без жодного пострілу взяли у полон 11 окупантів

Бійці 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами взяли у полон 11 військових РФ. Як зазначили військові, все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими бійцями.

В описі до відео військові зазначили, що серед 11 полонених був громадянин Білорусі, "якого відправили вдобрювати українські землі обманом".

Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справу

У Росії вчинив самогубство 18-річний українець Олександр Якущенко. Його незаконно вивезли в РФ з Херсонської області.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, у зв'язку інформацією про самогубство хлопця було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла, є жертва

Російська армія вдень вівторка, 24 грудня, завдала балістичного удару по місту Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку

Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць діючі бронювання від мобілізації. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.

Як уточнили у відомстві, таке рішення уряду стосується тих бронювань, які були діючими станом на 19 грудня.

"Бронювання, надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року", - сказано в повідомленні відомства.

В Україні з'явиться професія "Інспектор з військового обліку"

Головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка, що в Україні на кожному підприємстві має вестись військовий облік.

Введений стандарт "Інспектор з військового обліку", як документ, буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік.

Росіяни посилили штурми на трьох напрямках, масово застосовують техніку, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська посилили штурми одразу на трьох напрямках - Торецькому, Краматорському та Сіверському, розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, раніше використання техніки спостерігалося лише на Сіверському напрямку, тепер же окупанти застосовують її на всіх трьох.