РФ хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра, але про штурм Херсона мова не йде, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Волошина, ворог ймовірно хоче перевести певні вогневі засоби на плацдарм, щоб після цього бити ними по Херсону.

"Тобто ворог шукає, так би мовити, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби намагається подивитись як розташована система оборони, де вогневі позиції", - пояснив він.

Водночас речник додав, що назвати це намаганням йти у великий штурм чи форсувати Дніпро, не можна.

Ризик наступу росіян на Херсон

На півдні України сьогодні зберігається загроза на двох ключових напрямках. . Інформовані джерела РБК-Україна підтвердили, що Росія не відмовилася від планів почати наступ у Запорізькій області та спробувати прорватися на Херсон. Водночас готовність до наступу на правобережну частину Херсонської області у російських сил є більшою, ніж у Запорізькому регіоні.

Щодо Херсонської області, яка входить до сфери відповідальності УВ "Дніпро", російські війська вже намагалися здійснити наступальні дії на правобережжя Дніпра. Остання така спроба відбулася зовсім нещодавно: диверсійно-розвідувальні групи противника (ДРГ) намагалися прорватися в район Антонівського мосту з боку Олешок. Атаки були успішно відбиті Силами оборони.

Про те, чого очікувати від війни у наступному році - в матеріалі РБК-Україна "Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ".