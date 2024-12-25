РФ ударила по Кривому Рогу, а Кабмин продлил на месяц действующие бронирования: новости за 24 декабря

Российская армия нанесла баллистический удар по городу Кривой Рог. А Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 24 декабря - в материале РБК-Украина.
Как пишет CNN turk, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе погибли 12 человек, 3 человека получили ранения. Также идет спасательная операция для того, чтобы определить сколько еще людей может находиться на заводе, ведь после взрыва - здание обвалилось.
Сообщается, что взрыв произошел в производственной части завода, причина пока неизвестна.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским согласился, что "совершенствование" предложения по обучению является важным. Он напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".
"Сэр Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для подготовки солдат", - добавляет The Times.
Сообщается, что автомобиль взорвали во дворе дома Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи, впрочем пока неизвестно пострадал ли лично вероятный владелец автомобиля Василий Нечета - председатель оккупационного совета города.
Предатель ранее заведовал домом культуры "Нефтехимик", впрочем, после начала полномасштабной войны сразу перешел на сторону оккупантов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине, мол, завершится в 2025 году.
Он также очертил два возможных сценария завершения войны, по его мнению, а именно - "мирные переговоры" между сторонами конфликта или "уничтожение" одной из враждующих сторон.
Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе безопасности Украины (ГСЧС), которые будут обязаны знать английский язык. Соответствующий список обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.
Между тем постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук отметил, что перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Бойцы 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 военных РФ. Как отметили военные, все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими бойцами.
В описании к видео военные отметили, что среди 11 пленных был гражданин Беларуси, "которого отправили удобрять украинские земли обманом".
В России совершил самоубийство 18-летний украинец Александр Якущенко. Его незаконно вывезли в РФ из Херсонской области.
Как отметили в Офисе генпрокурора, в связи информацией о самоубийстве парня было начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.
Российская армия днем вторника, 24 декабря, нанесла баллистический удар по городу Кривой Рог. Вражеская ракета попала в жилой дом. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры.
Как уточнили в ведомстве, такое решение правительства касается тех бронирований, которые были действующими по состоянию на 19 декабря.
"Бронирование, предоставленные Министерством экономики или через портал "Дія", продолжаются автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года", - сказано в сообщении ведомства.
Главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка, что в Украине на каждом предприятии должен вестись воинский учет.
Введенный стандарт "Инспектор по воинскому учету", как документ, будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет.
Российские войска усилили штурмы сразу на трех направлениях - Торецком, Краматорском и Северском, рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
По ее словам, ранее использование техники наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех трех.
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