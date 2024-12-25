РФ ударила по Кривому Рогу, а Кабмин продлил на месяц действующие бронирования: новости за 24 декабря

Война России против Украины: последние новости

РФ в очередной раз запустила по Украине дроны. Во время атаки взрывы слышали в частности в Хмельницкой области.

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу Днепра, но о штурме Херсона речь не идет, заявили в Силах обороны Юга.

В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненые

Как пишет CNN turk, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе погибли 12 человек, 3 человека получили ранения. Также идет спасательная операция для того, чтобы определить сколько еще людей может находиться на заводе, ведь после взрыва - здание обвалилось.

Сообщается, что взрыв произошел в производственной части завода, причина пока неизвестна.

Стармер намекнул на возможность отправки войск в Украину для обучения ВСУ, - The Times

По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским согласился, что "совершенствование" предложения по обучению является важным. Он напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

"Сэр Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для подготовки солдат", - добавляет The Times.

В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города, - СМИ

Сообщается, что автомобиль взорвали во дворе дома Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи, впрочем пока неизвестно пострадал ли лично вероятный владелец автомобиля Василий Нечета - председатель оккупационного совета города.

Предатель ранее заведовал домом культуры "Нефтехимик", впрочем, после начала полномасштабной войны сразу перешел на сторону оккупантов.

Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине, мол, завершится в 2025 году.

Он также очертил два возможных сценария завершения войны, по его мнению, а именно - "мирные переговоры" между сторонами конфликта или "уничтожение" одной из враждующих сторон.

Нацполицию и ГСЧС обязали знать английский: перечень должностей

Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе безопасности Украины (ГСЧС), которые будут обязаны знать английский язык. Соответствующий список обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Между тем постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук отметил, что перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Украинские десантники без единого выстрела взяли в плен 11 оккупантов

Бойцы 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 военных РФ. Как отметили военные, все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими бойцами.

В описании к видео военные отметили, что среди 11 пленных был гражданин Беларуси, "которого отправили удобрять украинские земли обманом".

Украинский подросток, которого вывезли в РФ, совершил самоубийство: открыто дело

В России совершил самоубийство 18-летний украинец Александр Якущенко. Его незаконно вывезли в РФ из Херсонской области.

Как отметили в Офисе генпрокурора, в связи информацией о самоубийстве парня было начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло, есть жертва

Российская армия днем вторника, 24 декабря, нанесла баллистический удар по городу Кривой Рог. Вражеская ракета попала в жилой дом. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Кабмин продлил на месяц действующие бронирования от мобилизации из-за кибератаки

Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры.

Как уточнили в ведомстве, такое решение правительства касается тех бронирований, которые были действующими по состоянию на 19 декабря.

"Бронирование, предоставленные Министерством экономики или через портал "Дія", продолжаются автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года", - сказано в сообщении ведомства.

В Украине появится профессия "Инспектор по воинскому учету"

Главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка, что в Украине на каждом предприятии должен вестись воинский учет.

Введенный стандарт "Инспектор по воинскому учету", как документ, будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет.

Россияне усилили штурмы на трех направлениях, массово применяют технику, - ОТГ "Луганск"

Российские войска усилили штурмы сразу на трех направлениях - Торецком, Краматорском и Северском, рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, ранее использование техники наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех трех.