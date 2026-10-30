РФ вдарила по критичній інфраструктурі Києва: є перебої зі світлом

Раніше РБК-Україна писало, що частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці.

Крім того, у Києві через атаку ворога 21 жовтня сталися часткові аварійні відключення світла.