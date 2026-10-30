РФ ударила по критической инфраструктуре Киева: есть перебои со светом и водой

РФ ударила по Киеву

Кличко отметил, что произошло попадание в объект критической инфраструктуры Киева.

"Экстренные службы направляются на место", - пишет он.

Между тем местные паблики сообщают о перебоях со светом. В части районов Киева после взрывов пропало электричество.

Также киевляне пишут в соцсетях о скачках напряжения в электросети.

Обновлено в 22.41

Позже ДТЭК подтвердила, что враг атаковал объект энергетики.

"Часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов без света", - говорится в сообщении.

Графики отключений в этих районах пока не действуют, уточнили энергетики.

В ДТЭК отметили, что уже работают на местах повреждений, чтобы вернуть свет киевлянам.

Городской голова Виталий Кличко добавил, что из-за обесточивания через удар РФ нескольких объектов критической инфраструктуры, в столице упало давление в системе водоснабжения. Пока в Киеве перебои с водой.

"Энергетики работают над восстановлением", - уточнил он.