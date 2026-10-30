РФ ударила по критической инфраструктуре Киева: есть перебои со светом и водой

Около 22:00 Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Киева. В столице начались проблемы со светом и водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Виталия Кличко в Telegram и ДТЭК в Telegram.
Кличко отметил, что произошло попадание в объект критической инфраструктуры Киева.
"Экстренные службы направляются на место", - пишет он.
Между тем местные паблики сообщают о перебоях со светом. В части районов Киева после взрывов пропало электричество.
Также киевляне пишут в соцсетях о скачках напряжения в электросети.
Позже ДТЭК подтвердила, что враг атаковал объект энергетики.
"Часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов без света", - говорится в сообщении.
Графики отключений в этих районах пока не действуют, уточнили энергетики.
В ДТЭК отметили, что уже работают на местах повреждений, чтобы вернуть свет киевлянам.
Городской голова Виталий Кличко добавил, что из-за обесточивания через удар РФ нескольких объектов критической инфраструктуры, в столице упало давление в системе водоснабжения. Пока в Киеве перебои с водой.
"Энергетики работают над восстановлением", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что часть Киева утром 25 октября осталась без электричества из-за аварии в сети. Обесточивание задело три района столицы.
Кроме того, в Киеве из-за атаки врага 21 октября произошли частичные аварийные отключения света.