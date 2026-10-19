РФ вдарила крилатими ракетами: в Києві знову пролунали вибухи

Повітряні сили попереджали про крилаті ракети, що рухаються з півночі Київщини в напрямку столиці. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали киян пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Інформація про наслідки уточнюється.