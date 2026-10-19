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РФ вдарила крилатими ракетами: в Києві знову пролунали вибухи

07:01 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: ніч в Києві була неспокійною (Getty Images)

Вранці 19 жовтня в Києві пролунали вибухи під час атаки крилатих ракет. У столиці оголошено червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Повітряні сили попереджали про крилаті ракети, що рухаються з півночі Київщини в напрямку столиці. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали киян пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Інформація про наслідки уточнюється.

Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Києву балістикою. Пізно ввечері 18 жовтня, попередньо, ракета влучила в будівлю медичного центру, загинула одна людина. Під час другої атаки уламки пошкодили наземну станцію метро, тож станції "Чернігівська" і "Лісова" тимчасово закрили.

Захищатися від ракет Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, а президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні