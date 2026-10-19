РФ ударила крылатыми ракетами: в Киеве снова раздались взрывы

Утром 19 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки крылатых ракет. В столице объявлен красный уровень опасности, жителей призывают пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.
Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах, двигающихся с севера Киевщины в направлении столицы. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.
В КМВА призвали киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.
Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Поздним вечером 18 октября, предварительно, ракета попала в здание медицинского центра, погиб один человек. Во время второй атаки обломки повредили наземную станцию метро, поэтому станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли.
Защищаться от ракет в Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.