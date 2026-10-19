РФ ударила крылатыми ракетами: в Киеве снова раздались взрывы

Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах, двигающихся с севера Киевщины в направлении столицы. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

В КМВА призвали киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.