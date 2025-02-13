РФ вдарила по Краматорську, цілили по приватному сектору

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - промислова зона та приватний сектор", - повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, наразі з'ясовуються наслідки обстрілу. На місці працюють всі відповідні служби.

Станом на 13:00 про постраждалих не повідомлялось.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють Краматорськ Донецької області.

Раніше ми писали, що росіяни завдали удару по місту 15 січня.Тоді КАБ влучив в одну з квартир багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. Дев'ять людей отримали поранення.

Днями російська армія завдала авіаційних ударів по житлових кварталах Костянтинівки і Краматорська. Відомо про жертву та понад 10 поранених.

Варто нагадати, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.