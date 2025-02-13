РФ ударила по Краматорску, целились по частному сектору

Российская армия утром четверга, 13 февраля, обстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - промышленная зона и частный сектор", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, сейчас выясняются последствия обстрела. На месте работают все соответствующие службы.
По состоянию на 13:00 о пострадавших не сообщалось.
Напомним, российские войска постоянно обстреливают Краматорск Донецкой области.
Ранее мы писали, что россияне нанесли удар по городу 15 января. тогда КАБ попал в одну из квартир многоэтажки в одном из спальных районов города. Девять человек получили ранения.
На днях российская армия нанесла авиационные удары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска. Известно о жертве и более 10 раненых.
Стоит напомнить, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. С помощью эвакуационных поездов регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.
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