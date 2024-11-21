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РФ вдарила по Костянтинівці двома авіабомбами: в ОВА показали фото наслідків обстрілу

Ілюстративне фото: РФ вдарила по Костянтинівці двома авіабомбами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 21 листопада, скинула дві авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Поранення отримали шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.

За даними ОВА, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. В результаті обстрілу поранення різної тяжкості отримали шестеро людей від 60 до 85 років. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані.

Також відомо, що під час обстрілу було пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач.

 Фото: наслідки удару по Костянтинівці (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Костянтинівки

Варто зауважити, що всі Донецька область наразі постійно перебуває під обстрілами російських військ. 

Зокрема, росіяни обстріляли центр Костянтинівки на початку вересня. Тоді повідомлялось про 8-10 вибухів, які пролунали у місті.

А вчора окупанти також скинули авіабомби на житловий квартал міста.

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