РФ вдарила по Костянтинівці двома авіабомбами: в ОВА показали фото наслідків обстрілу

Російська армія ввечері четверга, 21 листопада, скинула дві авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Поранення отримали шість людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.
За даними ОВА, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. В результаті обстрілу поранення різної тяжкості отримали шестеро людей від 60 до 85 років. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані.
Також відомо, що під час обстрілу було пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач.
Варто зауважити, що всі Донецька область наразі постійно перебуває під обстрілами російських військ.
Зокрема, росіяни обстріляли центр Костянтинівки на початку вересня. Тоді повідомлялось про 8-10 вибухів, які пролунали у місті.
А вчора окупанти також скинули авіабомби на житловий квартал міста.
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